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Кардашьян показала тело в полупрозрачном платье

Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян порадовала поклонников очередным соблазнительным нарядом, в этот раз полупрозрачным платьем.

Кардашьян показала тело в полупрозрачном платье

Ким Кардашьян опубликовала фото, на котором она напоминает греческую полуобнаженную богиню. На снимке она стоит в горячем полупрозрачном платье.

Наряд от дизайнера Тьери Мюглера актриса выбрала из винтажной коллекции 1999 года.

Звезда любит эпатировать публику своими нарядами и внешним видом, вся ее лента в Instagram заполнена пикантными снимками.

 

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I am forever grateful to @manfredthierrymugler @muglerofficial for letting me wear this Couture dress from “les Méduses” collection FW 1999-2000 #Couturissime #MuglerExhibition

Публикация от Kim Kardashian West (@kimkardashian)

Читайте: Я сплю с мужчиной! Каменских призналась, что давно влюблена

К слову, недавно Кардашьян шокировала подписчиков снимками, она показала красные пятна на лице от псориаза.

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