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Португалию на Евровидении 2019 представит Конан Осирис

Певец Конан Осирис будет представлять Португалию на песенном конкурсе Евровидение 2019.

Конан Озіріс

Представителем Португалии на Евровидении 2019 стал певец Тиаго Миранда (Конан Осирис) с песней Telemoveis.

Конан Осирис получил путевку на Евровидение 2019 после победы в нацотборе Festival da Canção.

В рамках нацотбора состоялось два полуфинала и финал, в которых приняли участие 16 исполнителей.

Песня Португалии на Евровидение 2019: Конан Осирис – Telemoveis

Биография

Родился Тиаго Миранда в Лиссабоне 5 января 1989 года.

В 2010 году получил высшее образование в сфере графического дизайна. Музыкального образования у певца нет.

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Он начал заниматься музыкой в 2008 году, используя программу FL Studio.

В том же году он присоединился к группе Powny Lamb, с которой и выпустил первый сингл. Сценическое имя Конан Осирис исполнитель начал использовать лишь в 2013 году.

Свой первый альбом под названием Música, Normal Конан Осирис выпустил в 2016 году, а спустя год вышел и второй альбом исполнителя – Adoro Bolos.

Благодаря второму альбому его заметили и начали приглашать на португальские шоу.

К слову, букмекеры изменили прогноз на Евровидение 2019 после того, как все страны определились с участниками.

Видео: Festival da Canção

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