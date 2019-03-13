Певец Конан Осирис будет представлять Португалию на песенном конкурсе Евровидение 2019.

Представителем Португалии на Евровидении 2019 стал певец Тиаго Миранда (Конан Осирис) с песней Telemoveis.

Конан Осирис получил путевку на Евровидение 2019 после победы в нацотборе Festival da Canção.

В рамках нацотбора состоялось два полуфинала и финал, в которых приняли участие 16 исполнителей.

Песня Португалии на Евровидение 2019: Конан Осирис – Telemoveis

Биография

Родился Тиаго Миранда в Лиссабоне 5 января 1989 года.

В 2010 году получил высшее образование в сфере графического дизайна. Музыкального образования у певца нет.

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Он начал заниматься музыкой в 2008 году, используя программу FL Studio.

В том же году он присоединился к группе Powny Lamb, с которой и выпустил первый сингл. Сценическое имя Конан Осирис исполнитель начал использовать лишь в 2013 году.

Свой первый альбом под названием Música, Normal Конан Осирис выпустил в 2016 году, а спустя год вышел и второй альбом исполнителя – Adoro Bolos.

Благодаря второму альбому его заметили и начали приглашать на португальские шоу.

К слову, букмекеры изменили прогноз на Евровидение 2019 после того, как все страны определились с участниками.

Видео: Festival da Canção