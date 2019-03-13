Певец Йоци Папаи стал представителем Венгрии на песенном конкурсе Евровидение 2019.

Представителем Венгрии на Евровидении 2019 стал певец Йоци Папаи с песней Az en Apam.

Певец победил среди восьми финалистов в телевизионной версии нацотбора A Dal-2019.

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Песня Венгрии на Евровидение 2019: Йоци Папаи – Az en Apam

Биография Йоци Папаи

Йоци Папаи – известный венгерский певец, рэпер и гитарист. Его дебют состоялся в 2005 году. Однако, популярность к музыканту пришла после выхода альбома в 2006 году. Тогда он сотрудничал с рэпером Majka, выпустив с исполнителем два альбома – Nelküled и Nekem az jar.

Карьера Йоци Папаи достигла пика успеха в 2017 году, когда он победил в нацотборе и получил право представить Венгрию на песенном конкурсе.

На Евровидении 2017 в Киеве певец с песней Origo занял восьмое место в финале. Это является одним из лучших результатов Венгрии.

Ранее Факты ICTV публиковали все песни участников Евровидения 2019.

Фото: Йоци Папаи