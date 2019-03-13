PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Шоу-бизнес / Музыка

Венгрию на Евровидении 2019 представит Йоци Папаи

Певец Йоци Папаи стал представителем Венгрии на песенном конкурсе Евровидение 2019.

Венгрию на Евровидении 2019 представит Йоци Папаи

Представителем Венгрии на Евровидении 2019 стал певец Йоци Папаи с песней Az en Apam.

Певец победил среди восьми финалистов в телевизионной версии нацотбора A Dal-2019.

Читайте: Где смотреть трансляцию Евровидения 2019

Песня Венгрии на Евровидение 2019: Йоци Папаи – Az en Apam

Биография Йоци Папаи

Йоци Папаи – известный венгерский певец, рэпер и гитарист. Его дебют состоялся в 2005 году. Однако, популярность к музыканту пришла после выхода альбома в 2006 году. Тогда он сотрудничал с рэпером Majka, выпустив с исполнителем два альбома – Nelküled и Nekem az jar.

Карьера Йоци Папаи достигла пика успеха в 2017 году, когда он победил в нацотборе и получил право представить Венгрию на песенном конкурсе.

На Евровидении 2017 в Киеве певец с песней Origo занял восьмое место в финале. Это является одним из лучших результатов Венгрии.

Ранее Факты ICTV публиковали все песни участников Евровидения 2019.

Фото: Йоци Папаи

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Загружается…
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка