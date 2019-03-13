Вера Брежнева заявила, что она никогда не была украинской певицей.

Вера Брежнева в интервью российскому ведущему Вячеславу Манучарову рассказала, что Украина не воспринимала ее как украинскую певицу.

Такой ответ она дала на упрек ведущего в том, что в поисковике Яндекс она до сих пор считается украинской исполнительницей.

Брежнева заявила, чтобы иметь статус украинской певицы, у артиста должны быть песни, написанные на этом языке. У нее же их нет.

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Кроме того, она ни разу не участвовала в песенных конкурсах в Украине.

Я никогда не была украинской певицей. Когда я пришла в ВИА Гру, мой первый концерт был в Санкт-Петербурге. С самого начала 16 лет назад начала гастролировать по всему СНГ и всему миру, – отметила певица.

Вера Брежнева добавила, что Яндекс должен исправить ошибку на просто певица или дописать певица, родом из Украины.

Ранее Факты ICTV писали о том, как певица опозорилась с фонограммой.

Фото: Вера Брежнева