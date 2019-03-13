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Я сплю с мужчиной! Каменских призналась, что давно влюблена

Настя Каменских призналась, что у нее уже давно есть любимый мужчина.

Я сплю с мужчиной! Каменских призналась, что давно влюблена

Настя Каменских на канале YouTube Зе Интервьюер заявила, что уже давно влюблена в мужчину, но раскрывать его имя не стала.

– Я сплю с мужчиной, не с женщиной!

Также певица снова ушла от ответа о том, состоит ли она в романтических отношениях с Потапом.

По ее словам, с каким бы мужчиной она ни появилась на публике – он мгновенно “записывается” в статус возлюбленного Насти Каменских.

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– Потап мне написал одну песню, вторую…Потап меня поддерживал…Я уже родила 25 детей, которые у меня в погребе. Но я не беременна, никогда не рожала в своей жизни, не делала абортов, и вообще в этом направление пока разродилась, – отшутилась звезда.

Момент начинается на 56.45.

К слову, ранее Настя Каменских рассказала о своих сексуальных предпочтениях.

Фото: Настя Каменских

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