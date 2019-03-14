Марта Кауффман автор сериала Друзья рассказала, почему картина никогда не будет иметь продолжения.

Популярный американский телесериал Друзья завершился в 2004 году. С 1994 года авторы успели отснять 236 серий, но кинокартина остается актуальной и сейчас.

В интервью журналу The Rolling Stone автор фильма объяснила, почему сериал никогда не продлит съемки.

– Шоу о том времени, когда твои друзья – это твоя семья. Сейчас не то время. Если мы соберем шесть актеров снова, то сердце шоу исчезнет. Людям нравится то, что уже завершилось, поэтому стоит оставить все, как есть, а не делать серию разочарований, – считает Кауффман.

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Много культовых проектов 90-х все же перезапускаються, но Кауффман считает, что это не история Друзей.

Напомним, популярный актер Мэттью Перри, сыгравший Чендлера Бинга в сериале Друзья, перенес операцию в Лос-Анджелесе.