На прошлой неделе стартовал 9 сезон шоу Холостяк. Никита Добрынин выбрал 17 фавориток. Факты предлагают оценить и проголосовать за девушку, которая больше всего подходит холостяку.

Первый выпуск 9 сезона Холостяка вышел 8 марта.

Главный героем стал ведущий телеканала М1 и радиостанции Русское радио Украина, главный редактор мужского журнала XXL (Украина) Никита Добрынин.

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Из почти 30 претенденток холостяк вручил розы лишь 17 девушкам. Именно они будут в течение нескольких месяцев бороться за сердце Добрынина.

К слову, ранее мы показывали, как проходило знакомство холостяка с участницами.

Факты ICTV собрали всех участников и предлагают проголосовать за тех, кто больше всего подходит Никите Добрынину и заслуживает место в финале.

Напомним, в прошлом сезоне шоу Холостяк главным героем был музыкант Рожден Ануси. Тогда по итогам шоу он выбрал Иванку, но в июне стало известно, что пара рассталась.

Фото: holostyakstb