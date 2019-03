Певец Серхат будет представлять Сан-Марино на песенном конкурсе Евровидение 2019.

Представителем Сан-Марино на Евровидении 2019 стал певец Серхат с песней Say Na Na Na.

Певцу такую возможность представляют не впервые, ранее он уже представлял страну в 2016 году. Тогда он не прошел в финал.

Представитель Сан-Марино Серхат исполнит свою песню в первом полуфинале 14 мая.

Песня Сан-Марино на Евровидение 2019: Серхат – Say Na Na Na

Биография

Серхат родился в Стамбуле в 1964 году. Он турецкий певец, продюсер и телеведущий. Он начинает продюсерскую карьеру в 1994 году, именно тогда он открывает свою собственную компанию End Productions. В том же году он попробовал себя в роли ведущего. Через три года он начинает петь сам, он выпускает свой первый сингл Rüya-Ben Bir Daha. После этого вышло еще четыре его песни: Тotal Disguise, Chocolate Flavour, I Was So Lonely-No No Never, Je M’Adore.

Читайте: Португалию на Евровидении 2019 представит Конан Осирис

К слову, после того, как страны определились с представителями на Евровидение 2019, букмекеры изменили свое мнение относительно победителя.