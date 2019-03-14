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Стало известно имя первого хедлайнера Leopolis Jazz Fest 2019

Leopolis Jazz 2019, который будет проходить 29 июня, анонсировал хедлайнера фестиваля.

Стало известно имя первого хедлайнера Leopolis Jazz Fest 2019

Итак, на Leopolis Jazz 2019 выступит всемирно известный пианист и композитор, обладатель 22 премий Грэмми – Чик Кориа с проектом My Spanish Heart Band. Концерт состоится 29 июня 2019 года.

Само название нас возвращает к легендарному альбому 1976 My Spanish Heart, взрывчатой ​​смеси джазового фьюжна и традиционной латинской музыки. Новый проект Чика Кориа объединил произведения из альбомов My Spanish Heart и Touchstone. Эта программа – дань любви к испанской и латиноамериканской музыки, которая всегда была важной составляющей творчества знаменитого музыканта.

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Чик Кориа решил подарить нам редкую возможность вживую услышать музыку, которая уже стала историей, а также почувствовать мастерство замечательных музыкантов бэнда, в том числе и прекрасной танцовщицы, ведь музыка и танец – это то, без чего невозможно представить культуру фламенко.

Leopolis Jazz Fest – международный джазовый фестиваль, который ежегодно проходит в Украине в последние выходные июня. Первый фестиваль состоялся в 2011 году. Ежегодно фестиваль посещает более 100 000 гостей из Украины и зарубежных стран. В 2016 году фестиваль был признан важным британским изданием The Guardian одним из лучших джазовых фестивалей Европы. Трансляцию концертов фестиваля в Европе осуществляет всемирно известный телеканал Mezzo.

Ранее Факты ICTV писали, что Atlas Weekend 2019 продолжает продажу абонементов за 1800 гривен.

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