Leopolis Jazz 2019, который будет проходить 29 июня, анонсировал хедлайнера фестиваля.

Итак, на Leopolis Jazz 2019 выступит всемирно известный пианист и композитор, обладатель 22 премий Грэмми – Чик Кориа с проектом My Spanish Heart Band. Концерт состоится 29 июня 2019 года.

Само название нас возвращает к легендарному альбому 1976 My Spanish Heart, взрывчатой ​​смеси джазового фьюжна и традиционной латинской музыки. Новый проект Чика Кориа объединил произведения из альбомов My Spanish Heart и Touchstone. Эта программа – дань любви к испанской и латиноамериканской музыки, которая всегда была важной составляющей творчества знаменитого музыканта.

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Чик Кориа решил подарить нам редкую возможность вживую услышать музыку, которая уже стала историей, а также почувствовать мастерство замечательных музыкантов бэнда, в том числе и прекрасной танцовщицы, ведь музыка и танец – это то, без чего невозможно представить культуру фламенко.

Leopolis Jazz Fest – международный джазовый фестиваль, который ежегодно проходит в Украине в последние выходные июня. Первый фестиваль состоялся в 2011 году. Ежегодно фестиваль посещает более 100 000 гостей из Украины и зарубежных стран. В 2016 году фестиваль был признан важным британским изданием The Guardian одним из лучших джазовых фестивалей Европы. Трансляцию концертов фестиваля в Европе осуществляет всемирно известный телеканал Mezzo.

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