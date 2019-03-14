Певица Srbuk стала представителем Армении на песенном конкурсе Евровидение 2019.
Армению на Евровидении 2019 представит известная певица Srbuk (Србуи Саргсян) с песней Walking Out.
Победительницу национального отбора объявили еще 30 ноября 2018 года во время вечернего шоу на Общественном телевидении Армении.
Srbuk выступит в Тель-Авиве во втором полуфинале в четверг, 16 мая.
Песня Армении на Евровидение 2019: Srbuk – Walking Out
Биография Srbuk
Певица Србуи Саргсян родилась 3 апреля 1994 года в Ереване. Более известная под сценическим именем Srbuk.
Закончила Ереванскую государственную консерваторию имени Комитаса.
Известность пришла к ней в 2010 году после участия в армянской версии шоу Х-Фактор, где певица заняла второе место.
Знают ее и украинские зрители – в 2018 году Srbuk принимала участие в шоу Голос страны (четвертое место).
В 2012 певица создала свой музыкальный коллектив Allusion.
Первый сингл – Yete Karogh Es – вышел в 2016 году, через два года второй – Half a Goddess.
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К слову, после того, как страны определились с представителями на Евровидение 2019, букмекеры изменили свое мнение относительно победителя.
Фото: Srbukofficial