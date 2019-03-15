На фестивале UPark вместо The Prodigy выступил южно-африканская группа Die Antwoord.
Организаторы UPark сообщили, что хедлайнерами третьего дня фестиваля станет группа их ЮАР Die Antwoord.
– Уже этим летом они снова бросят дерзкий вызов украинской публике. Да будет рейв!, – заявили организаторы.
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Їхній минулий виступ розірвав Київ на шматки і дав чітко зрозуміти, що таке справжній лютий рейв. Всупереч побоюванням стосовно того, що перший концерт стане єдиним, повернення гурту в Україну виявилося неминучим. ⠀ Раді поділитися новим іменем у лайнапі UPark Festival: зустрічайте, зірки південноафриканського хіп-хопу й один із найбільш провокаційних гуртів сучасності @dieantwoord . ⠀ Уже цього літа вони знову кинуть зухвалий виклик українській публіці. Да буде рейв!
Die Antwoord – группа из ЮАР, которая работает в rap-rave. В ее состав входят Ninja, Йо-Ланди Фиссер и DJ Hi-Tek. Кроме узнаваемой музыки, Die Antwoord известны своими скандальными перфомансами.
UPark Festival пройдет с 16 по 18 июля на территории Sky Family Park.
Напомним, изначально хедлайнерами в этот была объявлена группа The Prodigy. Однако из-за самоубийства солиста группа отмела все концерты на ближайшие полгода.
Фото: dieantwoord