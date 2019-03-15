На фестивале UPark вместо The Prodigy выступил южно-африканская группа Die Antwoord.

Организаторы UPark сообщили, что хедлайнерами третьего дня фестиваля станет группа их ЮАР Die Antwoord.

– Уже этим летом они снова бросят дерзкий вызов украинской публике. Да будет рейв!, – заявили организаторы.

Die Antwoord – группа из ЮАР, которая работает в rap-rave. В ее состав входят Ninja, Йо-Ланди Фиссер и DJ Hi-Tek. Кроме узнаваемой музыки, Die Antwoord известны своими скандальными перфомансами.

UPark Festival пройдет с 16 по 18 июля на территории Sky Family Park.

Напомним, изначально хедлайнерами в этот была объявлена группа The Prodigy. Однако из-за самоубийства солиста группа отмела все концерты на ближайшие полгода.

Фото: dieantwoord