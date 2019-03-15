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Форрест Гамп по-индийски: фильм получит ремейк

Съемки ремейка на фильм Форрест Гамп начнутся в октябре 2019 и главную роль исполнит Аамир Кхан.

Форрест Гамп по-индийски: фильм получит ремейк

Оригинальная версия фильма Форрест Гамп вышла в 1994 году. Там главного героя сыграл американский актер Том Хэнкс. Кинокартина получила шесть Оскаров.

Режиссером ремейка станет Адваит Чандан, который когда-то работал с Аамир Кханом в музыкальной драме Тайная суперзвезда.

Знаменитый индийский актер Аамир Кхан сыграет главную роль в проекте, который выйдет под названием Lal Singh Chadha. Картина будет снята на языке хинди.

Все съемки пройдут на студии Aamir Khan Films.

– Мы уже выкупили права в студии Paramount, чтобы иметь возможность снимать ремейк. Я всегда любил Форреста Гампа, потому что в нем особый сценарий с теплой историей для всей семьи, – сказал Кхан.

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Напомним, известного голливудского актера Тома Хэнкса признали лучшим актером всех времен.

Источник: The Hollywood Reporter

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