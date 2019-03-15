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Мишель Андраде стала блондинкой ради нового видео

Украинская певица Мишель Андраде выпустила lyric-видео на песню Corazón.

Мишель Андраде стала блондинкой ради нового видео

Видео на песню Corazón появилось на официальном канале певицы. Композиция войдет в новый альбом Мишель Андраде, релиз которого состоится летом.

Певица удивила поклонников своим появлением в видеоработе в необычном образе яркой и нежной блондинки.

По словам исполнительницы, такое перевоплощение помогло ей лучше прожить историю песни, которая посвящена светлым воспоминаниям любви.

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История, которую проживает Мишель Андраде, показана в стиле пленочной фотографии.

Режиссерами работы стали Максим Шелковников (MOZGI Production) и Денис Маноха.

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