Украинская певица Мишель Андраде выпустила lyric-видео на песню Corazón.

Видео на песню Corazón появилось на официальном канале певицы. Композиция войдет в новый альбом Мишель Андраде, релиз которого состоится летом.

Певица удивила поклонников своим появлением в видеоработе в необычном образе яркой и нежной блондинки.

По словам исполнительницы, такое перевоплощение помогло ей лучше прожить историю песни, которая посвящена светлым воспоминаниям любви.

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История, которую проживает Мишель Андраде, показана в стиле пленочной фотографии.

Режиссерами работы стали Максим Шелковников (MOZGI Production) и Денис Маноха.

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