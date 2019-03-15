Певица Anna Odobescu стала представителем Молдавии на песенном конкурсе Евровидение 2019.

Молдавию на Евровидении 2019 представит певица Anna Odobescu (Анна Одобеску) с песней Stay.

Анна Одобеску победила на отборе на Евровидение 2019 в Молдове с песне Stay. Девушка уже пробовала свои силы в отборе в 2018 году, но заняла 5 место.

Представительница Молдавии выступит во втором полуфинале 16 мая в Тель-Авиве (Израиль).

Песня Молдавии на Евровидение 2019: Anna Odobescu – Stay

Биография Анны Одобеску

Анна Одобеску родилась 3 декабря 1991 года в городе Дубоссары.

Будущая участниця Евровидение окончила факультет эстрадного джазового вокала Приднестровского высшего музыкального колледжа им. А.Г. Рубинштейна в Тирасполе, а затем Академию музыки, театра и изобразительных искусств по специальности эстрадный джазовый вокал в Кишиневе.

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Анна выступала джазовым оркестром им. Виктора Зеленского, а также работала преподавателем по вокалу.

В 2016 году Одобеску получила вторую премию XXV Международного музыкального фестиваля Славянский базар в Витебске.

В 2018 году Анна участвовала в отборе на Евровидение с песней Agony, но заняла только 5 место.

Однако уже спустя год Одобеску таки смогла пробиться на Евровидение.

Анна замужем за певцом и композитором Александром Вдовиченко.

К слову, после того, как страны определились с представителями на Евровидение 2019, букмекеры изменили свое мнение относительно победителя.

Фото: odobesco_anna