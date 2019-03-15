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Молдавию на Евровидении 2019 представит Anna Odobescu

Певица Anna Odobescu стала представителем Молдавии на песенном конкурсе Евровидение 2019.

Молдавию на Евровидении 2019 представит Anna Odobescu

Молдавию на Евровидении 2019 представит певица Anna Odobescu (Анна Одобеску) с песней Stay.

Анна Одобеску победила на отборе на Евровидение 2019 в Молдове с песне Stay. Девушка уже пробовала свои силы в отборе в 2018 году, но заняла 5 место.

Представительница Молдавии выступит во втором полуфинале 16 мая в Тель-Авиве (Израиль).

Песня Молдавии на Евровидение 2019: Anna Odobescu – Stay

Биография Анны Одобеску

Анна Одобеску родилась 3 декабря 1991 года в городе Дубоссары.

Будущая участниця Евровидение окончила факультет эстрадного джазового вокала Приднестровского высшего музыкального колледжа им. А.Г. Рубинштейна в Тирасполе, а затем Академию музыки, театра и изобразительных искусств по специальности эстрадный джазовый вокал в Кишиневе.

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Анна выступала джазовым оркестром им. Виктора Зеленского, а также работала преподавателем по вокалу.

В 2016 году Одобеску получила вторую премию XXV Международного музыкального фестиваля Славянский базар в Витебске.
В 2018 году Анна участвовала в отборе на Евровидение с песней Agony, но заняла только 5 место.

Однако уже спустя год Одобеску таки смогла пробиться на Евровидение.

Анна замужем за певцом и композитором Александром Вдовиченко.

К слову, после того, как страны определились с представителями на Евровидение 2019, букмекеры изменили свое мнение относительно победителя.

Фото: odobesco_anna 

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