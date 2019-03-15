Вторая жена Майкла Джексона Дебби Роу призналась, что у нее никогда не было интимной близости с мужем.

Майк Джексон женился на помощнице медсестры Дебби Роу в 1996 году в Сиднее. Однако уже в 20199 году пара разошлась. За это время у пары родились двое детей.

Дебби Роу призналась, что у нее никогда не было секса с Майклом Джексоном, а дети родились в результате искусственного оплодотворения.

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– Они оплодотворили меня точно так же, я делаю это со своими лошадьми, – рассказала Дебби.

После развода Майкл Джексон заставил Дебби отказаться от опеки над детьми.

Ранее Факты ICTV писали, что 40-летний Джеймс Сейфчак и 36-летний Уэйд Робсон дали интервью, в котором обвинили поп-певца Майкла Джексона в попытке изнасилования и растлении.