PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Шоу-бизнес / Звезды

Никогда не было секса – бывшая жена о жизни с Майклом Джексоном

Вторая жена Майкла Джексона Дебби Роу призналась, что у нее никогда не было интимной близости с мужем.

Никогда не было секса – бывшая жена о жизни с Майклом Джексоном

Майк Джексон женился на помощнице медсестры Дебби Роу в 1996 году в Сиднее. Однако уже в 20199 году пара разошлась. За это время у пары родились двое детей.

Дебби Роу призналась, что у нее никогда не было секса с Майклом Джексоном, а дети родились в результате искусственного оплодотворения.

Читайте: Песни Майкла Джексона сняли с ротации в Канаде и Новой Зеландии

– Они оплодотворили меня точно так же, я делаю это со своими лошадьми, – рассказала Дебби.

После развода Майкл Джексон заставил Дебби отказаться от опеки над детьми.

Ранее Факты ICTV писали, что 40-летний Джеймс Сейфчак и 36-летний Уэйд Робсон дали интервью, в котором обвинили поп-певца Майкла Джексона в попытке изнасилования и растлении.

Источник: The Sun

Фото: Getty Images

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Загружается…
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка