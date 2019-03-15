Румынско-канадская певица Эстер Пеони будет представлять Румынию на песенном конкурсе Евровидение 2019.

Представителем Румынии на Евровидении 2019 стала румынско-канадская певица Александра Крецу (Эстер Пеони) с песней On a Sunday.

Румынский нацотбор Selecția Națională 2019 был организован TVR, чтобы в этот раз у представителя страны было больше шансов попасть в финал песенного конкурса.

Всего в течение нацотбора состоялось два полуфинала и финал, в которых песню для Евровидения 2019 выбирали из 23 работ.

Песня Румынии на Евровидение 2019: Эстер Пеони – On a Sunday

Биография

Эстер Пеони родилась в Бухаресте (Румыния) в 1994 году, однако вместе с семьей в 2001 году она переехала в Канаду.

Интерес к музыке она начала проявлять с ранних лет и спустя какое-то время Пеони вернулась в Румынию, чтобы получить музыкальное образование.

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Певица продолжила изучать джаз в 2013 году и вместе с этим начала писать музыку для румынских исполнителей.

В 2014 году она записала дебютный сингл под названием Cuminte de Crăciun, а спустя год начала выкладывать каверы на песни в видеохостинге Youtube, благодаря чему ее заметил лейбл.

Сотрудничество с лэйблом привело к тому, что в 2016 году Эстер Пеони отправилась в свой первый тур.

К слову, букмекеры сделали новый прогноз по победителю Евровидения 2019 после того, как определились все участники.

Фото: Eurovision Song Contest (Скриншот)

Видео: Eurovision Song Contest