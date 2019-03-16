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Холостяк 9. Кто покинул проект после второй церемонии роз

На второй неделе девятого сезона проекта Холостяк Никита Добрынин отправился на первые свидания с девушками.

Холостяк 9

На второй неделе шоу Холостяк 9 Никита Добрынин провел первые свидания с девушками и вторую церемонию роз, после которой проект покинули Валерия и Елизавета

На первое групповое свидание Холостяк пригласил Юлю и Настю, во время которого они прокатились на Яхте. Никита планировал погружение с аквалангом, однако Юлия не смогла побороть себя и опуститься под воду.

Однако после группового свидания желанную розу от холостяка все же получила Юля.

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Еще одно свидание Никита решил провести с Каролиной, у которой на тот день выпал день рождения. Холостяк не забыл о празднике и поздравил именинницу букетом цветов, после чего они отправились в SPA-центр.

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Холостяк 9. Кто покинул проект после второй церемонии роз / 2 фотографии

После церемонии роз проект покинули сразу две девушки – Валерия и Елизавета.

Холостяк посчитал, что Елизавета в своем возрасте слишком привязана к дому.

Напомним, на прошлой неделе на проекте Холостяк 9 после знакомства с девушками Никита Добрынин выбрал участниц, которые будут бороться за его сердце.

Фото: СТБ

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