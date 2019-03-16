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У российского актера Михаила Кокшенова случился сердечный приступ

У 82-летнего российского актера Михаила Кокшенова случился сердечный приступ.

У российского актера Михаила Кокшенова случился сердечный приступ

Российскому актеру Михаилу Кокшенову предоставили екстренную помощь врачи скорой. Полное лечение должны назначить позже.

Точных данных о состоянии 82-летнего актера пока нет. Как сообщают российские СМИ, ухудшение самочувствия у Михаила Кокшенова началось после того, как у него упало давление.

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Михаил Кокшенов снимался во многих российских фильмах и сериалах. Среди самых известных его работ съемки в фильмах Самая обаятельная и привлекательная, Секрет Фараона, Юбилей прокурора, Курортный роман и сериале Воронины.

Ранее Факты ICTV писали о том, что искусственный интеллект научили диагностировать сердечный приступ.

Источник: Mash

Фото: Кино-театр.ру

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