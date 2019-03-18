PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Шоу-бизнес / Звезды

Абсолютный рекорд в Instagram: ролик Леди Гаги собрал миллиард просмотров

Видео Леди Гаги впервые в истории Instagram набрало более миллиард просмотров.

Абсолютный рекорд в Instagram: ролик Леди Гаги собрал миллиард просмотров

Первый миллиард просмотров в Instagram собрало видео американской певицы Леди Гаги всего за месяц.

На ролике певица показывает музыкальную татуировку, которую она сделала 14 февраля.

Читайте: Голая женщина, звезда и отрезанное ухо: что фанаты дарят знаменитостям

Тату выполненное в виде слова G A G A, которое записано музыкальным языком.

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

As a music theory student I’m appalled, as someone having fun with their friends I’m relieved.

Публикация от Lady Gaga (@ladygaga)

Ранее Факты ICTV писали, что Дженнифер Лопес объявила о помолвке с 43-летним бывшим бейсболистом Алексом Родригесом.

Фото: ladygaga

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Топ-14 авто, которыми хвастаются в Instagram
Сбой в работе Facebook и Instagram стал самым масштабным в истории соцсетей
Как создать популярный аккаунт в Instagram. Советы известных блогеров Украины
В работе Facebook и Instagram произошел масштабный сбой
Швыряют сыр на лицо ребенку: родители запустили странный челлендж в сети
Из-за Бредли Купера? Леди Гага рассталась с женихом
Леди Гага, Дуа Липа, Cardi B и эпатаж на красной дорожке Grammy 2019
Вера Брежнева похвасталась идеальной фигурой на Мальдивах
Загружается…
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка