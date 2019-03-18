Видео Леди Гаги впервые в истории Instagram набрало более миллиард просмотров.
Первый миллиард просмотров в Instagram собрало видео американской певицы Леди Гаги всего за месяц.
На ролике певица показывает музыкальную татуировку, которую она сделала 14 февраля.
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Тату выполненное в виде слова G A G A, которое записано музыкальным языком.
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As a music theory student I’m appalled, as someone having fun with their friends I’m relieved.
Ранее Факты ICTV писали, что Дженнифер Лопес объявила о помолвке с 43-летним бывшим бейсболистом Алексом Родригесом.
Фото: ladygaga