Видео Леди Гаги впервые в истории Instagram набрало более миллиард просмотров.

Первый миллиард просмотров в Instagram собрало видео американской певицы Леди Гаги всего за месяц.

На ролике певица показывает музыкальную татуировку, которую она сделала 14 февраля.

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Тату выполненное в виде слова G A G A, которое записано музыкальным языком.

Ранее Факты ICTV писали, что Дженнифер Лопес объявила о помолвке с 43-летним бывшим бейсболистом Алексом Родригесом.

Фото: ladygaga