Певец Чингиз Мустафаев стал представителем Азербайджана на песенном конкурсе Евровидение 2019.

Азербайджан на Евровидении 2019 представит популярный исполнитель, композитор и музыкант Чингиз Мустафаев с песней Truth.

Мустафаев был выбран Общественным телевидением Азербайджана (İTV) из 350 претендентов.

Представитель Азербайджана выступит в Тель-Авиве во второй части второго полуфинала 16 мая.

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Песня Азербайджана на Евровидение 2019: Чингиз Мустафаев – Truth

Клип на песню Truth (Истина) был снят в Украине.

Биография Чингиза Мустафаева

Чингиз Мустафаев родился 11 марта 1991 года в Москве. Когда ему 6 лет, семья переехала в Азербайджан.

С детства Чингиз обучался игре на гитаре и писал песни, закончил в Баку гимназию искусств (факультет сольного исполнения).

Он известен на родине как автор лирических и веселых песен. Также Мустафаев создал несколько интересных кавер-версий на мировые хиты.

Одним из направлений его творчества является синтез азербайджанской музыки с испанским фламенко. Сам пишет слова к своим песням и исполняет их на гитаре.

В 2007 году Мустафаев победил в национальном конкурсе молодых вокалистов Новая звезда, в следующем стал лауреатом фестиваля гитаристов в Кордобе (Испания, 2008).

В 2011 году создал группу Palmas, а через два года представлял Азербайджан на музыкальном конкурсе Новая волна 2013 в Юрмале.

Чингиза Мустафаева знают и в Украине – в 2016 году он пришел на шоу Голос страны.

Кстати, в национальном отборе на Евровидение он участвовал с 2011-го, и только сейчас удача улыбнулась!

К слову, букмекеры сделали новый прогноз по победителю Евровидения 2019 после того, как определились все участники.

Фото: Chingiz Mustafayev

Видео: Eurovision Song Contest