Группа Snarky Puppy выступит на Leopolis Jazz Fest 2019, который будет проходить во Львове.

На международном джазовом фестивале Leopolis Jazz Fest выступит коллектив Snarky Puppy. Их выступление состоится 26 июня.

Snarky Puppy – это коллектив, который насчитывает до 25 высокопрофессиональных молодых музыкантов, у каждого из которых есть сольные проекты. Многие участники работают с такими звездами, как Erykah Badu, Snoop Dogg, Kendrick Lamar и D’Angelo.

Кроме того, музыканты являются обладателями трех премий Грэмми – Лучшее R&B выступление в 2014 году и Лучший инструментальный альбом в 2016 и 2017 годах.

Группа была основана басистом и композитором Майклом Лигом в 2003 году и с тех пор выпустила более десяти альбомов и стала неоднократным победителем опросов читателей престижных джазовых журналов Downbeat и Jazztimes в категории Группа года.

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К слову, Leopolis Jazz Fest – международный джазовый фестиваль, который ежегодно проходит в Украине в последние выходные июня.

В 2016 году он был признан изданием The Guardian одним из лучших джазовых фестивалей Европы. Трансляцию концертов фестиваля в Европе осуществляет всемирно известный телеканал Mezzo.

Первый фестиваль состоялся в 2011 году. Ежегодно его посещает более 100 тыс. гостей из Украины и зарубежных стран.

Ранее Факты ICTV писали о том, что на Leopolis Jazz Fest выступит Kenny Barron Quintet.