26 июня на главной сцене Leopolis Jazz Fest выступит молодой французский джазовый пианист и композитор Adrien Brandeis.

Его стиль сформировался под влиянием различных музыкантов от Ruben Gonzalez до Brad Meldhau, а также Michel Camilo, Chick Corea, Osmany Paredes Rebeca Mauleon, Jon Lord, Red Garland, Wynton Kelly, Oscar Peterson, Bill Evans.

Свой первый альбом Euforia Adrien подготовил и выпустил в 2018 году с квинтетом. Пластинка получила положительные рецензии. Так Raul da Gama пишет: “Euforia – это не просто меткое название для диска, но и глубокий ответ на то, что делает его инструмент в латинском джазе – тело и душа”.

Молодой, универсальный пианист с многими наградами погрузился в джаз, латиноамериканскую и афрокарибского музыку. В своей игре он проявляет чрезвычайную лирику в сочетании с урбанистическим подходом к игре на пианино.

Как победитель джазовой премии LetterOne Rising Stars, Adrien отправится в турне по 7 масштабным джазовым фестивалям в Европе, среди которых и Leopolis Jazz Fest.

Leopolis Jazz Fest – международный джазовый фестиваль, который ежегодно проходит в Украине в последние выходные июня. Первый фестиваль состоялся в 2011 году. Ежегодно фестиваль посещает более 100 тысяч гостей из Украины и зарубежных стран. В 2016 году фестиваль был признан важным британским изданием The Guardian одним из лучших джазовых фестивалей Европы. Трансляцию концертов фестиваля в Европе осуществляет всемирно известный телеканал Mezzo.

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Кстати, джазовая премия LetterOne RISING STARS является значимым событием в международном джазовом календаре, благодаря которой уже второй год подряд молодые талантливые джазовые исполнители со всего мира имеют возможность выступить на сценах престижных джазовых фестивалей Европы и получить пиар и маркетинговую поддержку в течение года от Air Artist Agency.