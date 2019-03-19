Кончита Вурст теперь с короткими волосами и новым имиджем, артист продемонсртував изменения в новом клипе на песню Hit Me.

Изменение имиджа Кончита Вурст показала в новом клипе на песню Hit Me. Победитель 59-го песенного конкурса Евровидение Кончита Вурст изменила цвет волос и их длину.

В новом клипе скандальная и эпатажная звезда вернулась к мужскому образу.

После Евровидения в 2014 году с творчеством и личностью певицы познакомились люди во всем мире. Эта победа шокировала общественность и вызвала волну обсуждения, потому что артист выступил в образе женщины с бородой, длинными волосами и в вечернем платье.

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Под псевдонимом Кончита Вурст выступает 30-летний певец Том Нойвирт. Он борется с ВИЧ и сам об этом рассказал своим поклонникам. С 2018 года певец постепенно возвращается к мужскому образу, но оставляет свой псевдоним.

На Евровидении он победил с песней Rise Like a Phoenix.

Напомним, украинская певица и победительница Евровидения-2004 Руслана выступила дуэтом вместе с Кончита Вурст в финале национального отбора Германии на Евровидение-2017 с песней Loreen.