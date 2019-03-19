Певец Юриус стал представителем Литвы на песенном конкурсе Евровидение 2019.

Представителем от Литвы на Евровидении 2019 стал певец Юриус с песней Run with lions.

28-летний исполнитель победил среди восьми претендентов и получил право представить страну на Евровидении во втором полуфинале 16 мая.

Отбор проходил с января и Юриус получил 12 баллов.

Песня Литвы на Евровидение 2019: Юриус – Run with lions

Биография Юриуса

Юриус Векленко родился в 1990 году в Клайпеде.

Учился по специальности рекреации и туризма в Клайпедском университете, но по специальности проработал один месяц.

Музыкальную карьеру он начал в Вильнюсе.

В 2010 году Юриус принимал участие в талант-шоу Литовские таланты и вошел в топ-10.

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В 2012 году принимал участие в литовском национальном отборе на Евровидение.

В 2013 года Юриюс был бэк-вокалистом литовского представителя Андрюса Появиса на Евровидении-2013 в Мальме.

В сентябре 2013 года принимал участие во втором сезоне шоу Голос Литвы, а через месяц во второй раз принимал участие в нацотборе на Евровидение.

Зимой 2015 года Юриус выступил бэк-вокалистом дуэта Моники Линките и Вайдаса Баумилы на Евровидении-2015 в Вене.

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