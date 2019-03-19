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Нидерланды на Евровидении 2019 представит Дункан Лоренс

Певец Дункан Лоренс представит Нидерланды на конкурсе Евровидение 2019.

Нидерланды на Евровидении 2019 представит Дункан Лоренс

Представителем Нидерландов на  Евровидении 2019 стал певец Дункан Лоренс (Duncan Laurence) с песней Arcade. Голлландський 24-летний певец Дункан де Мур участвовал в пятом сезоне Голос Голландии.

Участие принесло ему большую популярность, его тренером была известна нидерландская кантри и поп-певица Ильзе Где-Ланге. А сам аритист поет в жанре хаус, в основном – поп.

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Биография

Дункан Лоренс начал свою музыкальную карьеру в Рок Академии в Тилбурге. С детства он играл во многих школьных коллективах. В академии певец развивался как автор песен и музыкальный продюсер. Кроме того, артист написал много песен в Лондоне и Стокгольме.

Еще в Голосе Голландии Дункана отметила нидерландская кантри и поп-певица Ильзе Где-Ланге.

– Дункан особый. Его песни очень интернациональные и аутентичные. Для него музыка всегда на первом месте. Дукан заслуживает этот шанс, – сказала она.

По мнению ряда европейских букмекерских контор, наибольшие шансы стать триумфатором песенного конкурса в Тель-Авиве у нидерландского певца Дункана Лоренса с его песней Arcade.

Напомним, европейский конкурс Евровидение 2019 пройдет в Тель-Авиве с 14 по 18 мая и уже известно, как будет выглядеть сцена Евровидения 2019.

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