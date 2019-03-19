Певец Дункан Лоренс представит Нидерланды на конкурсе Евровидение 2019.

Представителем Нидерландов на Евровидении 2019 стал певец Дункан Лоренс (Duncan Laurence) с песней Arcade. Голлландський 24-летний певец Дункан де Мур участвовал в пятом сезоне Голос Голландии.

Участие принесло ему большую популярность, его тренером была известна нидерландская кантри и поп-певица Ильзе Где-Ланге. А сам аритист поет в жанре хаус, в основном – поп.

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Биография

Дункан Лоренс начал свою музыкальную карьеру в Рок Академии в Тилбурге. С детства он играл во многих школьных коллективах. В академии певец развивался как автор песен и музыкальный продюсер. Кроме того, артист написал много песен в Лондоне и Стокгольме.

Еще в Голосе Голландии Дункана отметила нидерландская кантри и поп-певица Ильзе Где-Ланге.

– Дункан особый. Его песни очень интернациональные и аутентичные. Для него музыка всегда на первом месте. Дукан заслуживает этот шанс, – сказала она.

По мнению ряда европейских букмекерских контор, наибольшие шансы стать триумфатором песенного конкурса в Тель-Авиве у нидерландского певца Дункана Лоренса с его песней Arcade.

Напомним, европейский конкурс Евровидение 2019 пройдет в Тель-Авиве с 14 по 18 мая и уже известно, как будет выглядеть сцена Евровидения 2019.