Группа KEiiNO стала представителем Норвегии на песенном конкурсе Евровидение 2019.
Норвегию на Евровидении 2019 представит популярная группа KEiiNO с песней Spirit in the Sky.
За право представлять Норвегию боролись 10 исполнителей на Melodi Grand Prix 2019.
KEiiNO выступит в Тель-Авиве во втором полуфинале 16 мая.
Читайте: Евровидение 2019: все участники конкурса и их песни
Песня Норвегии на Евровидение 2019: KEiiNO – Spirit in the Sky
В конкурсной композиции музыканты совместили английский и саамский языки, а также поп-музыку и йойк.
Основой для текста стала история борьбы за равенство, независимо от этнического происхождения, пола или сексуальной ориентации.
Песня уже взлетела на вершину норвежских чартов.
История группы KEiiNO
Норвежско-саамская группа KEiiNO сочетает в своем творчестве поп, электронику, танцевальную музыку и йойк.
В составе трио: саамский рэпер и шутник Фред-Рене Бульо и певцы – Том Хьюго Хермансен и Александра Ротан.
Кстати, северо-саамский является наиболее распространенным из саамских языков. На нем говорят от 15 до 25 тыс. человек в северных районах Норвегии, Швеции и Финляндии. ООН провозгласила 2019 год Международным годом языков коренных народов.
К слову, букмекеры сделали новый прогноз по победителю Евровидения 2019 после того, как определились все участники.
Фото: KEiiNO