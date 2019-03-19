Группа KEiiNO стала представителем Норвегии на песенном конкурсе Евровидение 2019.

Норвегию на Евровидении 2019 представит популярная группа KEiiNO с песней Spirit in the Sky.

За право представлять Норвегию боролись 10 исполнителей на Melodi Grand Prix 2019.

KEiiNO выступит в Тель-Авиве во втором полуфинале 16 мая.

Читайте: Евровидение 2019: все участники конкурса и их песни

Песня Норвегии на Евровидение 2019: KEiiNO – Spirit in the Sky

В конкурсной композиции музыканты совместили английский и саамский языки, а также поп-музыку и йойк.

Основой для текста стала история борьбы за равенство, независимо от этнического происхождения, пола или сексуальной ориентации.

Песня уже взлетела на вершину норвежских чартов.

История группы KEiiNO

Норвежско-саамская группа KEiiNO сочетает в своем творчестве поп, электронику, танцевальную музыку и йойк.

В составе трио: саамский рэпер и шутник Фред-Рене Бульо и певцы – Том Хьюго Хермансен и Александра Ротан.

Кстати, северо-саамский является наиболее распространенным из саамских языков. На нем говорят от 15 до 25 тыс. человек в северных районах Норвегии, Швеции и Финляндии. ООН провозгласила 2019 год Международным годом языков коренных народов.

К слову, букмекеры сделали новый прогноз по победителю Евровидения 2019 после того, как определились все участники.

Фото: KEiiNO