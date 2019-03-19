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Объявлены номинанты кинопремии Золотая дзига 2019

Национальная киноакадемия обнародовала список номинантов украинской кинопремии Золотая дзига.

Объявлены номинанты кинопремии Золотая дзига 2019

Украинская кинопремия Золотая дзига состоится в третий раз. В этом году фаворитами стали фильмы Брама и Дикое поле – их номинировали в 12 категориях, а кинолента Когда падают деревья в 10 номинациях.

На участие в конкурсе кинопремии Золотая дзига поступило 97 полнометражных и короткометражных кинокартин.

– Премия быстро набирает обороты. В прошлом году на ее получение подавались 77 картин, в этом – 97. Академия также не стоит на месте, потому насчитывает уже 355 членов, а это на 15% больше, чем в прошлом году, – рассказала основательница премии Виктория Тигипко.

На награду в номинации Лучший фильм претендуют такие киноленты:

  • Брама – режиссер Владимир Тихий;
  • Горная женщина: на войне – режиссер Бенедикт Эрлингссон;
  • Дикое поле – режиссер Ярослав Лодыгин;
  • Донбасс – режиссер Сергей Лозница;
  • Когда падают деревья – режиссер Марися Никитюк.

На получение премии лучший режиссер претендуют:

  • Ярослав Лодыгин – Дикое поле;
  • Сергей Лозница – Донбасс;
  • Марися Никитюк – Когда падают деревья;
  • Антонина Ноябрева – Герой моего времени;
  • Владимир Тихий – Брама.

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В номинации Лучший актер соревнуются:

  • Евгений Бушмакин с фильма Герой моего времени;
  • Роман Луцкий с фильма Секс и ничего личного;
  • Олег Москаленко с фильма Дикое поле;
  • Ярослав Федорчук с фильма Брама.

А в номинации Лучшая актриса победу претендуют получить:

  • Ирма Витовская, которая сыграла в фильме Брама;
  • Анастасия Пустовит, которая сыграла главную роль в фильме Когда падают деревья;
  • Руслана Хазипова одна из главных актрис в фильме Дикое поле.

Полный список номинаций и претендентов можно посмотреть на сайте Киноакадемии.

Церемония вручения наград состоится традиционно в конгрессно-выставочном центре Парковый, 19 апреля.

Национальная кинопремия Золотая дзига – ежегодное мероприятие Украинской киноакадемии, во время которого избираются лучшие фильмы и отмечаются достижения кинематографистов за прошедший год.

Это единственная в Украине премия в области кино, созданная с целью популяризации национального кинематографа и выдающихся достижений украинских кинопрофессионалов.

В прошлом году кинолента Киборги получила шесть наград и наивысшее признание в номинации Лучший фильм.

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