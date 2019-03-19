Национальная киноакадемия обнародовала список номинантов украинской кинопремии Золотая дзига.
Украинская кинопремия Золотая дзига состоится в третий раз. В этом году фаворитами стали фильмы Брама и Дикое поле – их номинировали в 12 категориях, а кинолента Когда падают деревья в 10 номинациях.
На участие в конкурсе кинопремии Золотая дзига поступило 97 полнометражных и короткометражных кинокартин.
– Премия быстро набирает обороты. В прошлом году на ее получение подавались 77 картин, в этом – 97. Академия также не стоит на месте, потому насчитывает уже 355 членов, а это на 15% больше, чем в прошлом году, – рассказала основательница премии Виктория Тигипко.
На награду в номинации Лучший фильм претендуют такие киноленты:
- Брама – режиссер Владимир Тихий;
- Горная женщина: на войне – режиссер Бенедикт Эрлингссон;
- Дикое поле – режиссер Ярослав Лодыгин;
- Донбасс – режиссер Сергей Лозница;
- Когда падают деревья – режиссер Марися Никитюк.
На получение премии лучший режиссер претендуют:
- Ярослав Лодыгин – Дикое поле;
- Сергей Лозница – Донбасс;
- Марися Никитюк – Когда падают деревья;
- Антонина Ноябрева – Герой моего времени;
- Владимир Тихий – Брама.
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В номинации Лучший актер соревнуются:
- Евгений Бушмакин с фильма Герой моего времени;
- Роман Луцкий с фильма Секс и ничего личного;
- Олег Москаленко с фильма Дикое поле;
- Ярослав Федорчук с фильма Брама.
А в номинации Лучшая актриса победу претендуют получить:
- Ирма Витовская, которая сыграла в фильме Брама;
- Анастасия Пустовит, которая сыграла главную роль в фильме Когда падают деревья;
- Руслана Хазипова одна из главных актрис в фильме Дикое поле.
Полный список номинаций и претендентов можно посмотреть на сайте Киноакадемии.
Церемония вручения наград состоится традиционно в конгрессно-выставочном центре Парковый, 19 апреля.
Национальная кинопремия Золотая дзига – ежегодное мероприятие Украинской киноакадемии, во время которого избираются лучшие фильмы и отмечаются достижения кинематографистов за прошедший год.
Это единственная в Украине премия в области кино, созданная с целью популяризации национального кинематографа и выдающихся достижений украинских кинопрофессионалов.
В прошлом году кинолента Киборги получила шесть наград и наивысшее признание в номинации Лучший фильм.