Национальная киноакадемия обнародовала список номинантов украинской кинопремии Золотая дзига.

Украинская кинопремия Золотая дзига состоится в третий раз. В этом году фаворитами стали фильмы Брама и Дикое поле – их номинировали в 12 категориях, а кинолента Когда падают деревья в 10 номинациях.

На участие в конкурсе кинопремии Золотая дзига поступило 97 полнометражных и короткометражных кинокартин.

– Премия быстро набирает обороты. В прошлом году на ее получение подавались 77 картин, в этом – 97. Академия также не стоит на месте, потому насчитывает уже 355 членов, а это на 15% больше, чем в прошлом году, – рассказала основательница премии Виктория Тигипко.

На награду в номинации Лучший фильм претендуют такие киноленты:

Брама – режиссер Владимир Тихий ;

– режиссер ; Горная женщина: на войне – режиссер Бенедикт Эрлингссон ;

– режиссер ; Дикое поле – режиссер Ярослав Лодыгин ;

– режиссер ; Донбасс – режиссер Сергей Лозница ;

– режиссер ; Когда падают деревья – режиссер Марися Никитюк.

На получение премии лучший режиссер претендуют:

Ярослав Лодыгин – Дикое поле;

– Дикое поле; Сергей Лозница – Донбасс;

– Донбасс; Марися Никитюк – Когда падают деревья;

– Когда падают деревья; Антонина Ноябрева – Герой моего времени;

– Герой моего времени; Владимир Тихий – Брама.

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В номинации Лучший актер соревнуются:

Евгений Бушмакин с фильма Герой моего времени;

с фильма Герой моего времени; Роман Луцкий с фильма Секс и ничего личного;

с фильма Секс и ничего личного; Олег Москаленко с фильма Дикое поле;

с фильма Дикое поле; Ярослав Федорчук с фильма Брама.

А в номинации Лучшая актриса победу претендуют получить:

Ирма Витовская , которая сыграла в фильме Брама;

, которая сыграла в фильме Брама; Анастасия Пустовит , которая сыграла главную роль в фильме Когда падают деревья;

, которая сыграла главную роль в фильме Когда падают деревья; Руслана Хазипова одна из главных актрис в фильме Дикое поле.

Полный список номинаций и претендентов можно посмотреть на сайте Киноакадемии.

Церемония вручения наград состоится традиционно в конгрессно-выставочном центре Парковый, 19 апреля.

Национальная кинопремия Золотая дзига – ежегодное мероприятие Украинской киноакадемии, во время которого избираются лучшие фильмы и отмечаются достижения кинематографистов за прошедший год.

Это единственная в Украине премия в области кино, созданная с целью популяризации национального кинематографа и выдающихся достижений украинских кинопрофессионалов.

В прошлом году кинолента Киборги получила шесть наград и наивысшее признание в номинации Лучший фильм.