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Умер режиссер фильма Весна на Заречной улице Марлен Хуциев

В Москве на 94 году жизни скончался известный режиссер Марлен Хуциев.

Умер режиссер Марлен Хуциев

Умер режиссер Марлен Хуциев, который снял фильмы Весна на Заречной улице и Был месяц май. В 2019 году был запланирован выход его новой картины Невечерняя.

16 марта его госпитализировали в реанимационное отделение Боткинской больницы в Москве, а сегодня стало известно о смерти режиссера.

Читайте: Умер звезда Санта-Барбары Джед Аллан

Ранее Факты ICTV писали, что в России после ампутации ноги умерла певица Юлия Началова.

Фото: КП/Ирина Романова

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