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Евровидение 2019: какой будет сцена

Как будет выглядеть сцена Евровидения 2019, которое пройдет в Тель-Авиве.

Євробачення 2019

Организаторы международного конкурса Евровидение 2019, которое пройдет 14, 16 и 18 мая в комплексе EXPO Tel Aviv в столице Израиля, показали фото главной сцены.

Ее проектированием занимался немецкий дизайнер Флориан Вейдер.

Вейдер является одним из самых востребованных дизайнеров и проектировщиков сцен в мире.

Ранее он придумал дизайн сцены для Евровидения в Киеве, Вене, Дюссельдорфе, Баку и Лиссабоне.

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Евровидение 2019: какой будет сцена / 3 фотографии

Читайте: Где смотреть трансляцию Евровидения 2019

Ранее букмекеры назвали нового фаворита Евровидения 2019.

Источник Eurovision.tv

ФотоEurovision.tv

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