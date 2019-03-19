Как будет выглядеть сцена Евровидения 2019, которое пройдет в Тель-Авиве.

Организаторы международного конкурса Евровидение 2019, которое пройдет 14, 16 и 18 мая в комплексе EXPO Tel Aviv в столице Израиля, показали фото главной сцены.

Ее проектированием занимался немецкий дизайнер Флориан Вейдер.

Вейдер является одним из самых востребованных дизайнеров и проектировщиков сцен в мире.

Ранее он придумал дизайн сцены для Евровидения в Киеве, Вене, Дюссельдорфе, Баку и Лиссабоне.













Евровидение 2019: какой будет сцена / 3 фотографии

Читайте: Где смотреть трансляцию Евровидения 2019

Ранее букмекеры назвали нового фаворита Евровидения 2019.

Источник Eurovision.tv

Фото: Eurovision.tv