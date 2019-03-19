Как будет выглядеть сцена Евровидения 2019, которое пройдет в Тель-Авиве.
Организаторы международного конкурса Евровидение 2019, которое пройдет 14, 16 и 18 мая в комплексе EXPO Tel Aviv в столице Израиля, показали фото главной сцены.
Ее проектированием занимался немецкий дизайнер Флориан Вейдер.
Вейдер является одним из самых востребованных дизайнеров и проектировщиков сцен в мире.
Ранее он придумал дизайн сцены для Евровидения в Киеве, Вене, Дюссельдорфе, Баку и Лиссабоне.
Евровидение 2019: какой будет сцена / 3 фотографии
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Ранее букмекеры назвали нового фаворита Евровидения 2019.
Источник Eurovision.tv
Фото: Eurovision.tv
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