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Очень странные дела от Netflix – первый трейлер третьего сезона

Netflix опубликовал первый трейлер третьего сезона сериала Очень странные дела.

Дивні дива 3

Стриминговый сервис Netflix опубликовал в Youtube первый трейлер третьего сезона сериала Очень странные дела.

Новый сезон стартует спустя несколько лет после событий второго сезона.

В трейлере можно увидеть, что дети, которые занимали центральное место в сюжете, подросли и теперь их интересуют не только посиделки за Dungeons & Dragons.

Однако одна вещь осталась неизменной – их городку опять угрожает смертельная и паранормальная опасность.

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Выход третьего сезона сериала Очень странные дела запланирован на 4 июля 2019 года.

 

К слову, стала известна дата выхода сериала Чернобыль от телеканала HBO.

Фото: Netflix

Видео: Netflix

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