Netflix опубликовал первый трейлер третьего сезона сериала Очень странные дела.

Стриминговый сервис Netflix опубликовал в Youtube первый трейлер третьего сезона сериала Очень странные дела.

Новый сезон стартует спустя несколько лет после событий второго сезона.

В трейлере можно увидеть, что дети, которые занимали центральное место в сюжете, подросли и теперь их интересуют не только посиделки за Dungeons & Dragons.

Однако одна вещь осталась неизменной – их городку опять угрожает смертельная и паранормальная опасность.

Читайте: Однажды в Голливуде: трейлер нового фильма от Квентина Тарантино

Выход третьего сезона сериала Очень странные дела запланирован на 4 июля 2019 года.

К слову, стала известна дата выхода сериала Чернобыль от телеканала HBO.

Фото: Netflix

Видео: Netflix