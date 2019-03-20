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Мавр сделал свое дело: Шнуров объявил о прощальном туре

Солист российской группы Ленинград Сергей Шнуров объявил о прощальном туре в 2019 году.

Мавр сделал свое дело: Шнуров объявил о прощальном туре

Лидер группы Ленинград Сергей Шнуров объявил о прощальном стадионном туре в 2019 году.

Если Сергей не передумает, то Ленинград даст свой последний концерт 12 октября в Питере.

К поклонникам артист обратился в стихах, в которых упомянул свою тягу к алкоголю и напомнил, что уже 20 лет на сцене.

Он решил наладить нормальную взрослую жизнь, но перед этим Шнуров вместе с группой планирует отправиться в последний тур.

Между сложными вещами,

Я скажу, как не юнец, –

Этот тур будет прощальным,

Вот и сказочке конец.

Может быть, когда-нибудь,

Но нескоро. На миру,

Если в край не з**буть,

Ленинград я соберу.

А пока, ну все, пока.

Мавр сделал свое дело,-

Знаю я наверняка.

 

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Двадцать лет одно и то же. Сочиняю я хуйню. Вы подумали, быть может, Что кого-то я виню? Нет. Сам выбрал этот стиль Баснословного угара. Жёг, как мог шнура фитиль, И в эпоху «Ягуара», И во времена пост-спайса. Странно, но всё жив нахал. Дорн вопил, мол не стесняйся, Не стесняясь я бухал. Всё «иметь» в предельном смысле, Заебался я уже, И пришёл к нехитрой мысли,- Раж уходит в тираже. Быть в витрине зоопарка, Это та ещё запарка; Ряженым орангутангом, Танцевать потешно танго, Под свои стишки и песни, А про выходной забудь. Хочешь лопни, хочешь тресни, Выдай людям что-нибудь. Может к черту эту тему? Ты, как думаешь, скажи. Встроиться пора в систему, И наладить свою жизнь? Задал сам себе вопрос. Может я уже подрос? Почесал свои седины. Смерил жизнь самою ею. Прожил я до середины, Делал то, что я умею. Середина – это тоже, Лишь условность, мир иллюзий. Всех могила растаможит. Силы будут – буду в блюзе, Рейве, роке, польке, джазе, Самый старый из задир. Предводитель Безобразий И почётный Командир! Прыгать и скакать приматом, Доложу, нелёгкий крест. Я за всех ругался матом. Бог не сдаст, свинья не съест. Между сложными вещами, Я скажу, как не юнец, – Этот тур будет прощальным, Вот и сказочке конец. Может быть, когда-нибудь, Но нескоро. На миру, Если в край не «заебуть», Ленинград я соберу. А пока, ну всё, пока. Мавр сделал своё дело,- Знаю я наверняка.

Публикация от Shnurov Sergey (@shnurovs)

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Фото: shnurovs

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