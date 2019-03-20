Солист российской группы Ленинград Сергей Шнуров объявил о прощальном туре в 2019 году.

Лидер группы Ленинград Сергей Шнуров объявил о прощальном стадионном туре в 2019 году.

Если Сергей не передумает, то Ленинград даст свой последний концерт 12 октября в Питере.

К поклонникам артист обратился в стихах, в которых упомянул свою тягу к алкоголю и напомнил, что уже 20 лет на сцене.

Он решил наладить нормальную взрослую жизнь, но перед этим Шнуров вместе с группой планирует отправиться в последний тур.

Между сложными вещами,

Я скажу, как не юнец, –

Этот тур будет прощальным,

Вот и сказочке конец.

Может быть, когда-нибудь,

Но нескоро. На миру,

Если в край не з**буть,

Ленинград я соберу.

А пока, ну все, пока.

Мавр сделал свое дело,-

Знаю я наверняка.

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Фото: shnurovs