PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Шоу-бизнес / Музыка

На Leopolis Jazz Fest 2019 выступят Etienne Mbappe & the Prophets

27 июня на главной сцене Leopolis Jazz Fest выступит известный камерунский бас-гитарист и композитор Этьен Мбаппе.

Etienne Mbappe & the Prophets

Этьен Мбаппе живет во Франции. Он был участником John McLaughlin’s 4th Dimension (вместе с этим составом выступал на Альфа Джаз Фест), как сайдмен работал с Джо Завинулом, Роббеном Фордом, Рэем Чарльзом и саксофонистом Биллом Эвансом и другими известными музыкантами.

В дискографии музыканта четыре альбома. Именно для записи последнего своего альбома Этьен собрал свою новую группу Prophets, с которой и приедет во Львов.

Читайте: Стало известно имя первого хедлайнера Leopolis Jazz Fest 2019

– Моя музыка вдохновлена ​​путешествиями, людьми, которых я встречаю, это цвета, которые я вижу, запахи, которые я чувствую, это смех и иногда боль, которые я переживаю. Мы живем в сложном мире. Единственное, что мне хочется – донести радость и взаимопонимание через мою музыку, – говорит Этьен Мбаппе о своем творчестве.

Ранее Факты ICTV писали о том, что на Leopolis Jazz Fest выступит Kenny Barron Quintet.

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Фестиваль красок в Индии: как проходит самый яркий праздник в мире
На Leopolis Jazz Fest 2019 выступят Snarky Puppy
На Leopolis Jazz Fest выступит Kenny Barron Quintet
Гогольфест в Мариуполе: как добраться и программа мероприятия
Стало известно имя первого хедлайнера Leopolis Jazz Fest 2019
Фестиваль воздушных шаров в Умани: как установили рекорд и цена полета на аэростате
Параллельная вселенная в американской пустыне и все что скрыто в Доме оргий
Мультфильмы и короткометражное кино: в Харькове проходит международный детский фестиваль
Загружается…
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка