27 июня на главной сцене Leopolis Jazz Fest выступит известный камерунский бас-гитарист и композитор Этьен Мбаппе.

Этьен Мбаппе живет во Франции. Он был участником John McLaughlin’s 4th Dimension (вместе с этим составом выступал на Альфа Джаз Фест), как сайдмен работал с Джо Завинулом, Роббеном Фордом, Рэем Чарльзом и саксофонистом Биллом Эвансом и другими известными музыкантами.

В дискографии музыканта четыре альбома. Именно для записи последнего своего альбома Этьен собрал свою новую группу Prophets, с которой и приедет во Львов.

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– Моя музыка вдохновлена ​​путешествиями, людьми, которых я встречаю, это цвета, которые я вижу, запахи, которые я чувствую, это смех и иногда боль, которые я переживаю. Мы живем в сложном мире. Единственное, что мне хочется – донести радость и взаимопонимание через мою музыку, – говорит Этьен Мбаппе о своем творчестве.

Ранее Факты ICTV писали о том, что на Leopolis Jazz Fest выступит Kenny Barron Quintet.