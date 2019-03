27 июне на главной сцене фестиваля впервые в Украине выступит невероятная канадская певица и пианистка Дайана Кролл.

Все эти годы, согласно опросам фестиваля, Дайана Кролл оставалась самым ожидаемым хедлайнером.

Она начала играть на фортепиано, когда ей было четыре года. Кролл была еще подростком, когда получила стипендию в престижном музыкальном колледже Беркли в Бостоне. После двух лет учебы в Бостоне она переехала в Лос-Анджелес, где встретила своих джазовых наставников, среди них был легендарный басист Рэй Браун (Ray Brown).

В 1994 году она подписала контракт с GRP и записала альбом Only Trust Your Heart, в котором Браун играл на контрабасе.

С этого времени начинается период работы Дайаны Кролл с продюсером Томми ЛиПумой (который работал со всеми, от Барбры Стрейзанд до Джорджа Бенсона). Он издает ее последующие альбомы на GRP, Impulse! и Verve.

Читайте: На Leopolis Jazz Fest 2019 выступят Etienne Mbappe & the Prophets

Дайана Кролл быстро стала популярной. Настоящим прорывом стала работа 1998 года When I Look in Your Eyes. Альбом 52 недели занимал первое место Billboard’s jazz chart, получил две Грэмми и номинацию в категории Лучший альбом года, чего обычно удостаиваются только поп-альбомы. Следующий альбом The Look of Love продавался еще лучше, попал в ТОР 10 поп-чартов в Америке – беспрецедентный результат для джазовой музыки.

В 2018 вышел альбом Дайаны Кролл с легендарным певцом Тони Беннеттом Love Is Here to Stay.

По сей день для многих Дайана Кролл – ведущая джазовая певица и пианистка современности.

Leopolis Jazz Fest – международный джазовый фестиваль, который ежегодно проходит в Украине в последние выходные июня. Первый фестиваль состоялся в 2011 году. Ежегодно фестиваль посещают около 100 тысяч гостей из Украины и зарубежных стран. В 2016 году фестиваль был признан уважаемым британским изданием The Guardian одним из лучших джазовых фестивалей Европы. Трансляцию концертов фестиваля в Европе осуществляет всемирно известный телеканал Mezzo.

Ранее Факты ICTV писали, что 26 июня на главной сцене Leopolis Jazz Fest выступит молодой французский джазовый пианист и композитор Adrien Brandeis.