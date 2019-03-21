Российскую певицу Юлию Началову похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.

Юлию Началову похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.

Церемония прощания с певицей началась в 12.00. Во время похорон звучали песни Началовой.

Среди присутствующих были друзья и родственники певицы – родители Виктор и Таисия Началовы и 12-летняя дочь Вера.

На кладбище приехали многие представители российского шоу-бизнеса. В частности, Анастасия Стоцкая, Влад Топалов, Александр Панайотов, Ирина Салтыкова, Кирилл Андреев, Филипп Киркоров и другие.

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Также на церемонии прощания присутствовали множество репортеров.

Из-за большого количества людей прощание продлили на час.

Началову похоронили рядом с могилой создателя телеканала НТВ Игоря Малашенко, который покончил с собой в феврале 2019 года.

















































Похороны Началовой: в Москве простились с певицей / 12 фотографий

Напомним, Началова умерла 16 марта в возрасте 38 лет из-за раны на ноге, осложненной другими болезнями певицы.

Источник: mk.ru

Фото: mk.ru