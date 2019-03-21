Популярная группа Время и Стекло презентовала первую украиноязычную песню Дым.

21 марта известная украинская группа Время и Стекло выпустила новую песню на украинском языке под названием Дым.

Участники группы Надя Дорофеева и Алексей Завгородний удивили своих фанатов, потому что композиция создана в новом формате. Время и Стекло зазвучали по-новому в клипе на песню Дым.

Идея черно-белого видео заключается в том, что главную героиню окружает множество мужчин, но она хочет танцевать только с ним и не замечает никого вокруг. Он остается неприступным, но понимает, что не может без нее.

– Им обоим важно успеть сказать о своих чувствах до того, как все превратится в дым, – отмечают авторы клипа.

Фанаты в восторге комментируют видео и просят группу делать больше песен на украинском языке. Восхищения песней выразили даже русскоязычные слушатели, которые не понимают украинский язык.

Напомним, дуэт MONATIK & Надя Дорофеева стал Проектом года на M1 Music Awards 2018.