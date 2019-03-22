Звезда сериала Игра престолов Эмилия Кларк, которая сыграла Дейенерис Таргариен, рассказала, что в 24 года перенесла инсульт.

Эмилия Кларк рассказала, что в 2011 году, когда она готовилась к съемкам второго сезона Игры престолов, у нее случился инсульт.

Актриса во время одной из тренировок почувствовала себя плохо. У девушки началась сильная головная боль, в результате чего ее госпитализировали.

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У Кларк случилось субарахноидальное кровоизлияние. Данная форма инсульта является тяжелой, и забирает жизни более трети пациентов с таким диагнозом.

Актриса вынуждена была перенести две операции на головном мозге. В перерывах она продолжала сниматься.

Ранее Факты ICTV писали, что в сети опубликовали трейлер финального, 8 сезона, Игры Престолов.

Источник: Vanity Fair