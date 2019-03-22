Американский кантри-исполнитель Джастин Картер случайно получил смертельное огнестрельное ранение на съемках собственного клипа.

Кантри-исполнитель Джастин Картер погиб на съемках своего клипа.

У 35-летнего певца был при себе пистолет, который он положил в карман заряженным. Оружие выстрелило ему в голову.

Мать погибшего рассказала, что пуля попала Картеру в угол глаза.

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– Он был замечательным человеком, очень любящим, – сказала она.

К слову, певец находился на пике своей музыкальной карьеры, а критики пророчили ему большое будущее. В скором времени Картер должен был отправиться в турне по США.

К слову, в Киеве мужчина случайно застрелил мать.

Источник: Variety