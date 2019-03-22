PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Шоу-бизнес / Звезды

Пуля попала в глаз: в США певец случайно застрелился на съемках клипа

Американский кантри-исполнитель Джастин Картер случайно получил смертельное огнестрельное ранение на съемках собственного клипа.

Пуля попала в глаз: в США певец случайно застрелился на съемках клипа

Кантри-исполнитель Джастин Картер погиб на съемках своего клипа.

У 35-летнего певца был при себе пистолет, который он положил в карман заряженным. Оружие выстрелило ему в голову.

Мать погибшего рассказала, что пуля попала Картеру в угол глаза.

Читайте: Нашли случайно: британка прожила 11 лет с пулей в ухе

– Он был замечательным человеком, очень любящим, – сказала она.

К слову, певец находился на пике своей музыкальной карьеры, а критики пророчили ему большое будущее. В скором времени Картер должен был отправиться в турне по США.

К слову, в Киеве мужчина случайно застрелил мать.

Источник: Variety

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Чудом выжил: в Киеве годовалый мальчик провалился в открытый люк
РФ готовит к испытаниям ракеты Кинжал – СМИ
Под Николаевом нашли тело главы сельсовета с огнестрельным ранением
В Украине провели испытания ударных беспилотников Bayraktar TB2
Безумная поддержка. Мать и дочь пленных украинских моряков выступили с трибуны ООН
В Киеве мужчина случайно застрелил мать. Ему грозит до 5 лет тюрьмы
В Калифорнии разработали черепицу, которая поглощает грязный воздух
Наводнение в США: чрезвычайное положение, затопленная авиабаза и жертвы
Загружается…
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка