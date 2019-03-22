Фанатам Игры престолов удалось найти первый Железный трон в рамках мирового квеста.

Фанаты популярного сериала Игра престолов смогли найти первый из шести Железных тронов, которые спрятали по всему миру.

Железный трон нашли в лесу Глостершира (Англия) двое парней. Для этого им потребовалось три дня.

За свои усилия они получили в подарок корону.

Теперь телеканал HBO опубликовал видео с местоположением второго Железного трона. Он находится на севере посреди заснеженной пустоши.

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Напомним, телеканал HBO запустил квест для всех фанатов сериала Игра престолов.

Источник: bgr

Фото: Sky Atlantic

Видео: GameofThrones