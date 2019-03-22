Объявлены все номинанты украинской музыкальной премии YUNA 2019. Проголосуйте за того, кого бы вы хотели видеть победителем в главных номинациях.
Премия YUNA (Yearly Ukrainian National Awards) назовет имена победителей 22 марта 2019 во Дворце искусств Украины.
Кто из артистов, по Вашему мнению, должен получить главную награду.
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Все номинанты YUNA 2019: список
Лучший исполнитель
- MONATIK
- Арсен Мирзоян
- Макс Барских
- Олег Винник
- Сергей Бабкин
Лучшая исполнительница
- Jamala
- NK
- TAYANNA
- Оля Полякова
- Христина Соловій
Лучшая поп-группа
- KADNAY
- KAZKA
- MOZGI
- Onuka
- Время и Стекло
Лучшая рок-группа
- O.Torvald
- Pianoбой
- THE HARDKISS
- Антитіла
- БЕZ ОБМЕЖЕНЬ
Лучшая песня
- TDME – Антитіла
- Все, що тебе не вбиває – Pianoбой
- Кораблі – THE HARDKISS
- Крила – Jamala
- Плакала – KAZKA
Лучшая песня на другом языке
- #этомояночь – NK
- Drunk Groove – MARUV та BOOSIN
- Superstar – LOBODA
- Глубоко – MONATIK та Надя Дорофеєва
- Сделай громче – Макс Барських
Лучший дуэт
- Drunk Groove – MARUV та BOOSIN
- Глубоко – MONATIK та Надя Дорофеєва
- Найкращий день – Потап та Олег Винник
- Тримай мене – Бумбокс та The Gitas
- Цей день – MONATIK та Ніна Матвієнко
Лучший альбом
- Black Water – MARUV
- KARMA – KAZKA
- Mozaїka – Onuka
- Залізна ластівка – THE HARDKISS
- Тримай мене – TAYANNA
Лучший видеоклип
- Drunk Groove – MARUV та BOOSIN
- Superstar – LOBODA
- TDME – Антитіла
- Глубоко – MONATIK та Надя Дорофеєва
- Плакала – KAZKA
Открытие года
- Alina Pash
- BOOSIN
- MARUV
- NK
- The Gitas
Лучший эстрадный хит
- Мама – Оля Полякова
- Найкращий день – Потап та Олег Винник
- Не ховай очей – Ірина Білик
- Тримай – NK
- Як жити без тебе – Олег Винник
Лучший электронный хит
- Afrika – Иван Дорн
- Animal – Onuka
- Drunk Groove – MARUV та BOOSIN
- Focus On Me – MARUV
- Тіло – KADNAY
Лучший хип-хоп хит
- Bitanga – Alina Pash
- Алё, алё – MOZGI
- Покопокохай – TamerlanAlena
- Рибки – Alyona Alyona
- Файно – MamaRika
Лучшее концертное шоу
- Большой тсадионный концерт Кузьма – 50 у Львові
- Всеукраинский тур На вершині (Pianoбой)
- Гранд-шоу Королева ночі (Оля Полякова)
- Концерт День Незалежності з Океаном Ельзи (Океан Ельзи)
- Шоу Залізна ластівка (The HARDKISS)
Лучший менеджмент артиста
- Enjoy! Records – Jamala
- Mamamusic – KAZKA
- MONATIK Corporation – MONATIK
- NKteam by NICE2CU – NK
- Secret Service EA – TAYANNA, Макс Барских, Оля Полякова
- YULA company, Снежана Бабкина – Сергей Бабкин
- Андрей Балан, Susy Production – Христина Соловій
- Валерия Левицкая (VIDLIK Records) – Onuka
- Дмитрий Шуров – Pianoбой
- Егор Кирьянов – The HARDKISS
- Женя Галич, Юлия Каменчук – O.Torvald
- Олег Ходачук, Максим Ткаченко, Евгений Горюнов – БЕZ ОБМЕЖЕНЬ
- Александр Горбенко (RockSoulana Music) – Олег Винник
- Елена Коляденко – KADNAY
- Продюссорский центр Потапа та Ирины Горовой MOZGI Entertainment – MOZGI, Время и Стекло
- Сергей Вусик, Елена Гармаш – Антитіла
- Юлия Колесник, Татьяна Зякун – Арсен Мирзоян
Ранее Факты ICTV писали, что группа The Hardkiss презентовала новый клип на песню Серце.
Фото: YUNA