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Monatik, Jamala, NK, Лобода: названы все номинанты YUNA 2019 (ГОЛОСОВАНИЕ)

Объявлены все номинанты украинской музыкальной премии YUNA 2019. Проголосуйте за того, кого бы вы хотели видеть победителем в главных номинациях.

Monatik, Jamala, NK, Лобода: названы все номинанты YUNA 2019 (ГОЛОСОВАНИЕ)

Премия YUNA (Yearly Ukrainian National Awards) назовет имена победителей 22 марта 2019 во Дворце искусств Украины.

Кто из артистов, по Вашему мнению, должен получить главную награду.

Читайте: Время и Стекло выпустили клип на первую украиноязычную песню

Все номинанты YUNA 2019: список

Лучший исполнитель

  • MONATIK
  • Арсен Мирзоян
  • Макс Барских
  • Олег Винник
  • Сергей Бабкин

Лучшая исполнительница

  • Jamala
  • NK
  • TAYANNA
  • Оля Полякова
  • Христина Соловій

Лучшая поп-группа

  • KADNAY
  • KAZKA
  • MOZGI
  • Onuka
  • Время и Стекло

 

Лучшая рок-группа

  • O.Torvald
  • Pianoбой
  • THE HARDKISS
  • Антитіла
  • БЕZ ОБМЕЖЕНЬ

 

Лучшая песня

  • TDME – Антитіла
  • Все, що тебе не вбиває – Pianoбой
  • Кораблі – THE HARDKISS
  • Крила – Jamala
  • Плакала – KAZKA

Лучшая песня на другом языке

  • #этомояночь – NK
  • Drunk Groove – MARUV та BOOSIN
  • Superstar – LOBODA
  • Глубоко – MONATIK та Надя Дорофеєва
  • Сделай громче – Макс Барських

Лучший дуэт

  • Drunk Groove – MARUV та BOOSIN
  • Глубоко – MONATIK та Надя Дорофеєва
  • Найкращий день – Потап та Олег Винник
  • Тримай мене – Бумбокс та The Gitas
  • Цей день – MONATIK та Ніна Матвієнко

Лучший альбом

  • Black Water – MARUV
  • KARMA – KAZKA
  • Mozaїka – Onuka
  • Залізна ластівка – THE HARDKISS
  • Тримай мене – TAYANNA

Лучший видеоклип

  • Drunk Groove – MARUV та BOOSIN
  • Superstar – LOBODA
  • TDME – Антитіла
  • Глубоко – MONATIK та Надя Дорофеєва
  • Плакала – KAZKA

Открытие года

  • Alina Pash
  • BOOSIN
  • MARUV
  • NK
  • The Gitas

Лучший эстрадный хит

  • Мама – Оля Полякова
  • Найкращий день – Потап та Олег Винник
  • Не ховай очей – Ірина Білик
  • Тримай – NK
  • Як жити без тебе – Олег Винник

Лучший электронный хит

  • Afrika – Иван Дорн
  • Animal – Onuka
  • Drunk Groove – MARUV та BOOSIN
  • Focus On Me – MARUV
  • Тіло – KADNAY

Лучший хип-хоп хит

  • Bitanga – Alina Pash
  • Алё, алё – MOZGI
  • Покопокохай – TamerlanAlena
  • Рибки – Alyona Alyona
  • Файно – MamaRika

Лучшее концертное шоу

  • Большой тсадионный концерт Кузьма – 50 у Львові
  • Всеукраинский тур На вершині (Pianoбой)
  • Гранд-шоу Королева ночі (Оля Полякова)
  • Концерт День Незалежності з Океаном Ельзи (Океан Ельзи)
  • Шоу Залізна ластівка (The HARDKISS)

Лучший менеджмент артиста

  • Enjoy! Records – Jamala
  • Mamamusic – KAZKA
  • MONATIK Corporation – MONATIK
  • NKteam by NICE2CU – NK
  • Secret Service EA – TAYANNA, Макс Барских, Оля Полякова
  • YULA company, Снежана Бабкина – Сергей Бабкин
  • Андрей Балан, Susy Production – Христина Соловій
  • Валерия Левицкая (VIDLIK Records) – Onuka
  • Дмитрий Шуров – Pianoбой
  • Егор Кирьянов – The HARDKISS
  • Женя Галич, Юлия Каменчук – O.Torvald
  • Олег Ходачук, Максим Ткаченко, Евгений Горюнов – БЕZ ОБМЕЖЕНЬ
  • Александр Горбенко (RockSoulana Music) – Олег Винник
  • Елена Коляденко – KADNAY
  • Продюссорский центр Потапа та Ирины Горовой MOZGI Entertainment – MOZGI, Время и Стекло
  • Сергей Вусик, Елена Гармаш – Антитіла
  • Юлия Колесник, Татьяна Зякун – Арсен Мирзоян

Ранее Факты ICTV писали, что группа The Hardkiss презентовала новый клип на песню Серце.

Фото: YUNA

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