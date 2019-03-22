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YUNA 2019: первые победители – MARUV и Alina Pash

Сегодня восьмая ежегодная церемония награждения YUNA 2019. И уже известны первые победители премии.

YUNA 2019: первые победители – MARUV и Alina Pash

Среди победителей YUNA 2019 MARUV за лучший электронный хит и Alina Pash за лучший хип-хоп.

Открытие года

MARUV

Лучшая рок-группа

The HARDKISS

Лучшая песня на иностранном языке

Drunk Groove — MARUV и BOOSIN

Лучший электронный хит

MARUV and Boosin – Drunk Groove

Лучший менеджмент артиста

MAMAMUSIC | NIKITIN Talent Management – Юрий Никитин (KAZKA)

Лучший хип-хоп хит

Alina Pash – Bitanga

Читайте: Объявлены номинанты кинопремии Золотая дзига 2019

Напомним, что в прошлом году Monatik стал триумфатором премии YUNA, он получил сразу три награды.

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