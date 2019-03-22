Сегодня восьмая ежегодная церемония награждения YUNA 2019. И уже известны первые победители премии.
Среди победителей YUNA 2019 MARUV за лучший электронный хит и Alina Pash за лучший хип-хоп.
Открытие года
MARUV
Лучшая рок-группа
The HARDKISS
Лучшая песня на иностранном языке
Drunk Groove — MARUV и BOOSIN
Лучший электронный хит
MARUV and Boosin – Drunk Groove
Лучший менеджмент артиста
MAMAMUSIC | NIKITIN Talent Management – Юрий Никитин (KAZKA)
Лучший хип-хоп хит
Alina Pash – Bitanga
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Напомним, что в прошлом году Monatik стал триумфатором премии YUNA, он получил сразу три награды.
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