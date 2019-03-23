На третьей неделе проект Холостяк 9 покинули сразу три участницы.

На третьей церемонии роз проект покинули Юля, Каролина и Лиля. В Юле холостяку не понравилась, что она не открывается.

Лиля не получила розу из-за безынициативности и неспособности действовать сразу.

Лиля.

На этой неделе первой на свидание отправилась Вика. Она еще во время знакомства пригласила холостяка “в свой мир”.

На второе индивидуальное свидание отправилась Элизабет. Ее там ждали настоящие испытания, ведь девушку пришли оценивать друзья холостяка.

И хоть Элизабет не получила розу, однако она осталась на проекте до церемонии роз. На прощанье ее по-дружески поцеловал холостяк.

Третье свидание было групповым, на него Никита Добрынин пригласил Наташу, Дашу и Дину. Встреча оказалась очень зажигательной, не удивительно, ведь ребята отправились в ночной клуб.

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Напомним, что на прошлой церемонии роз проект покинули сразу две участницы – Валерия и Елизавета.

Фото: holostyakstb