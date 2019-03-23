На Leopolis Jazz Fest 2019 выступит Jon Cleary & на Сцене им. Эдди Рознера выступит пианист, мультиинструменталист, вокалист, композитор Джон Клири и его группа The Absolute Monster Gentlemen.The Absolute Monster Gentlemen

Джон Клири родился в Кенте, Великобритания, но любовь к блюзу и джазу привела его в Новый Орлеан, штат Луизиана. В музыке Джона Клири можно услышать влияние фанка, R&B, соул, госпела, афро-кубинских ритмов и, конечно, новоорлеанской школы игры на фортепиано.

Он работал с такими музыкантами как Тадж Махал, Джон Скофилд, Доктор Джон и Бонни Райт.

Джон Клири имеет значительную дискографию. В 2015 получил Грэмми за альбом Go Go Juice, который был спродюсирован Джоном Портером и записан в легендарной Dockside Studio в Морисе, штат Луизиана.

Клири работал с группой The Absolute Monster Gentlemen более двух десятилетий. Последняя работа Джона Клири вышла в 2018 году. Альбом Dyna-Mit, выдержанный в соул-блюзовой стилистике и стал одним из лучших пластинок жанра в прошлом году.

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Leopolis Jazz Fest – международный джазовый фестиваль, который ежегодно проходит в Украине в последние выходные июня. Первый фестиваль состоялся в 2011 году. Ежегодно фестиваль посещают около 100 тысяч гостей из Украины и зарубежных стран.

В 2016 году фестиваль был признан уважаемым британским изданием The Guardian одним из лучших джазовых фестивалей Европы. Трансляцию концертов фестиваля в Европе осуществляет всемирно известный телеканал Mezzo.

Ранее Факты ICTV писали, что 26 июня на главной сцене Leopolis Jazz Fest выступит молодой французский джазовый пианист и композитор Adrien Brandeis.