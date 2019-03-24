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Да, мы переспали! Участница Spice Girls рассказала о сексе с девушкой

Участница группы Spice Girls Мелани Браун рассказала об интимной связи с коллегой по группе Джерри Холливелл (Хорнер).

Да, мы переспали! Участница Spice Girls рассказала о сексе с девушкой

Девушка рассказала, что девушки часто спали в одной постели, но не с друг другом.

– Да, мы переспали, это было. Утром посмеялись над этим и забыли. Это было один раз,
– заявила Браун.

Откровенное признание Браун сделала во время шоу Пирса Моргана.

Пока сама Джерри никак не прокомментировала слова коллеги.

– Надеюсь, когда Джерри спросят об этом, а теперь после моих слов спросят ее обязательно, она не станет это отрицать. Это была просто забава, – добавила она.

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К слову, культовая супермодель 90-х Синди Кроуфорд рассказала, что больше всего жалеет о том, что снималась обнаженной.

Источник: Daily Mail

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