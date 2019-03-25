Фотографам удалось сделать снимок дочери Тома Круза.

Американская актриса Кэти Холмс попала в объективы фотографов со своей единственной дочерью Сури от экс-супруга Тома Круза. Фото сделали в аэропорту Афин.

Фанаты актрисы сразу заметили, что Сури все больше становится похожей на отца.

Несколькими днями ранее актриса также поделилась фото с дочкой, которой уже почти 13 лет.

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Кэти Холмс прибыла в Грецию с гуманитарной миссией в лагерь беженцев, где Сури изъявила желание быть волонтером.

К слову, после развода Том Круз практически отказался от дочери. По крайней мере он не видел ее почти пять лет.

Ранее Факты ICTV писали о том, что дочь Майкла Джексона пыталась покончить с собой из-за фильма об отце.

Фото: Сури Круз