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Дочь Тома Круза поразила фанатов сходством на отца

Фотографам удалось сделать снимок дочери Тома Круза.

Дочь Тома Круза поразила фанатов сходством на отца

Американская актриса Кэти Холмс попала в объективы фотографов со своей единственной дочерью Сури от экс-супруга Тома Круза. Фото сделали в аэропорту Афин.

Фанаты актрисы сразу заметили, что Сури все больше становится похожей на отца.

Несколькими днями ранее актриса также поделилась фото с дочкой, которой уже почти 13 лет.

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Suri cruise out in Greece visits refugee camp with her mom 22/03/2019 #suricruise #katieholmes

Публикация от Suri Cruise (@worldofsuricruise)

Кэти Холмс прибыла в Грецию с гуманитарной миссией в лагерь беженцев, где Сури изъявила желание быть волонтером.

К слову, после развода Том Круз практически отказался от дочери. По крайней мере он не видел ее почти пять лет.

Ранее Факты ICTV писали о том, что дочь Майкла Джексона пыталась покончить с собой из-за фильма об отце.

Фото: Сури Круз

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