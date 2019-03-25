Американский вокалист и пианист Питер Чинкотти выступит 30 июня на сцене имени Эдди Рознера.

Питер Чинкотти увлекался музыкой с детства. Будучи подростком, он уже совмещал школу и вечерние выступления в клубах.

Легендарный музыкальный продюсер и звукорежиссер Фил Рамон услышал его на одном из таких вечеров и выступил продюсером его дебютного альбома, который занял первое место джазового чарта Billboard, сделав 18-летнего музыканта самым молодым исполнителем, который достиг такого успеха.

С тех пор Чинкотти выступал в самых престижных залах мира – от Carnegie Hall в Нью-Йорке в L’Olympia в Париже.

Третий альбом Чинкотти East Of Angel Town спродюсировал 16-кратный обладатель Грэмми Дэвид Фостер.

Последний альбом музыканта – Long Way From Home – появился в 2017 году.

Leopolis Jazz Fest – международный джазовый фестиваль, который ежегодно проходит в Украине в последние выходные июня. Первый фестиваль состоялся в 2011 году. Ежегодно фестиваль посещают около 100 тысяч гостей из Украины и зарубежных стран.

В 2016 году фестиваль был признан уважаемым британским изданием The Guardian одним из лучших джазовых фестивалей Европы. Трансляцию концертов фестиваля в Европе осуществляет всемирно известный телеканал Mezzo.

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Ранее Факты ICTV писали, что 26 июня на главной сцене Leopolis Jazz Fest выступит молодой французский джазовый пианист и композитор Adrien Brandeis.