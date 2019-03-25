Украинские звезды признались в своих политических и сексуальных предпочтениях. Также для Фактов ICTV они призназнались, в которых экстремальных местах приходилось заниматься сексом.

В Киеве отгремела ежегодная церемония награждения YUNA 2019. За кулисами премии Факты ICTV пообщались с украинскими знаменитостями и выяснили их предпочтения.

Солист группы Без обмежень Сергей Танчинец и парни из ZBS Band отдают предпочтение вину, а вот Полиграф ШарикOFF – чаю. Между Потапом и Бетховеном MamaRika и Сергей Середа выбрали последнего.

MamaRika призналась, что первый секс у нее был достаточно рано – в 17 лет.

Самый экстремальный секс у Сергей из группы Без обмежень был на крыше многоэтажки, у Сергея Пархоменко – в самолете.

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– В подъезде на лестничной клетке. Я постелил куртку, а рядом еще и кто-то нагадил, – рассказал Алексей Завгородний (Позитив).

Надежда Дорофеева призналась, что занималась сексом в поезде.

– Конечно это было в глубокой молодости. Сейчас, когда ты взрослеешь, то задумываешься о комфорте и гигиене, как минимум, – отметила Дорофеева.

О политике и выборах украинские знаменитости не желают говорить и лишь отшучиваются.

Ранее Факты ICTV писали, что участница группы Spice Girls Мелани Браун рассказала об интимной связи с коллегой по группе Джерри Холливелл (Хорнер).