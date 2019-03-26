28 марта в прокат выходит новый триллер от создателя оскароносного Прочь. Факты ICTV уже посмотрели ленту и делятся впечатлением.

Посему так говорит Господь: вот, я наведу на них бедствие, от которого они не могут избавиться, и когда воззовут ко мне, не услышу их. Книга пророка Иеремии, 11:11

Сюжет

Фильм Мы – это новое творение Джордана Пила, который в прошлом году отличился крутым триллером Прочь. Если не видели, как темнокожий герой Дэниела Калуя пытался убежать от свихнувшихся рабовладельцев XXI века, очень советую обратить внимание.

В свежем фильме Пила под названием Мы главными героями также выступают афроамериканцы. Семья с двумя детьми приезжает на уикенд к побережью, но отпуск разрушают таинственные двойники, похожие на инфернальные отображения каждого члена семейства.

До конца не ясно, откуда они взялись. Но именно на этом пляже много лет назад главная героиня встретилась лицом к лицу с похожей на нее девочкой. Жуткая встреча запечатлелась в ее памяти, и женщина очень не хотела возвращаться. И если бы муж к ней прислушался, не случилось бы этого кино.

Режиссер

Джордана Пила вы могли видеть в эпизодических ролях в комедиях вроде Жажды странствий. А еще он неплохо пародирует Барака Обаму на телевидении. Но настоящую славу ему принес фильм Прочь. Первая проба пера вылилась в номинацию на Оскар за лучший фильм и победу в номинации Лучший оригинальный сценарий. Поэтому новый фильм Пила ожидали с нетерпением.

Однако вышел он явно слабее предыдущего. Все потому, что саспенс попавшего в ловушку героя на этот раз сменился типичным хоррором о людях, которых настигает их темное прошлое.

И может интересно было бы увидеть, как виноватые получают по заслугам, но режиссер слишком затягивает с пояснениями. Инфернальные двойники, а скорее сказать тени, хотят отсечь себя от людей, но отсекают здравый смысл.

Приберегая суть событий на конец фильма, Пил растрачивает интерес зрителей по ходу пьесы. Ритм картины сбивается, и только начинают раскрываться интересные подробности истории, как лента заканчивается, оставляя кучу открытых вопросов. Поэтому можем констатировать, что вторая попытка Пила ожиданий не оправдала.

Актеры

Одним из главных огрехов, кроме нарушенной сюжетной ритмики, можно смело назвать персонажей. Нервозность главной героини в исполнении Лупиты Нионго (Звездные войны: Последние джедаи) еще можно простить, она все же пережила встречу с двойником в детстве, после чего длительное время вообще не разговаривала.

Но как объяснить тупость ее мужа, которого сыграл Уинстон Дьюк (Черная Пантера)? Его персонаж плоский и примитивный настолько, что сразу опускает ленту до уровня проходного хоррора. И двое их детишек, мальчик и девочка, иногда настолько странные, что их трудно отличить от двойников-психов.

По сути, достаточный полигон для творчества режиссер фильма Мы выделил только Нионго. Ведь лишь ее персонажи, мать и двойник Ред, позволяют сыграть более одной эмоции. А остальным актерам остается тренировать гримасы ужаса.

Впечатление

Фильм Мы вышел классическим хоррором, который отнюдь не дотягивает до предыдущего творения Джордана Пила. Он, без сомнения, способен сильно завести любителей фильмов-преследований и кровавых слэшеров.

Однако режиссер так и не раскрыл потенциал сюжетной задумки о темных тенях, которые живут буквально у нас под ногами. И главное, из-за чего Пил точно не сможет претендовать на Оскар в этот раз, это совершенно безалаберные герои, которым просто не получается сочувствовать.

Сюжет: 7/10

Режиссер: 6/10

Актеры: 6/10

Впечатление: 7/10

Общая оценка: 6,5/10

Дмитрий Сидоренко

Источник: B&H Film Distribution Company