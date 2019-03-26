Актриса Элизабет Олсен стала жертвой слива. Ее откровенные фото оказались на просторах сети.
Откровенные фото актрисы Элизабет Олсен, которая сыграла Алую Ведьмув фильме Мстители, слили в интернет.
К слову, звезда не первый раз становится жертвой сливов. Ранее ее фотографии уже оказывались в распоряжении пользователей сети.
Олсен сыграла в лентах Очень хорошие девочки, Убей своих любимых, Олдбой, Годзилла, Ветреная река.
16 февраля 2019 года Елизабет Олсен исполнилось 30 лет.
Откровенные фото звезды Мстителей Элизабет Олсен попали в интернет (18+) / 5 фотографий
Читайте: Подъезд, самолет и поезд: украинские звезды об экстремальном сексе
Ранее Факты ICTV писали, что cтудия Marvel представила официальный трейлер фильма Мстители: Финал.
Фото: elizabetholsenofficial, Super!
PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==
PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQ+DQpnb29nbGV0YWcuY21kLnB1c2goZnVuY3Rpb24oKSB7IGdvb2dsZXRhZy5kaXNwbGF5KCdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODYzNTQxODItMCcpOyB9KTsNCjwvc2NyaXB0Pg0KPC9kaXY+