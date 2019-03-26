Актриса Элизабет Олсен стала жертвой слива. Ее откровенные фото оказались на просторах сети.

Откровенные фото актрисы Элизабет Олсен, которая сыграла Алую Ведьмув фильме Мстители, слили в интернет.

К слову, звезда не первый раз становится жертвой сливов. Ранее ее фотографии уже оказывались в распоряжении пользователей сети.

Олсен сыграла в лентах Очень хорошие девочки, Убей своих любимых, Олдбой, Годзилла, Ветреная река.

16 февраля 2019 года Елизабет Олсен исполнилось 30 лет.





















Откровенные фото звезды Мстителей Элизабет Олсен попали в интернет (18+) / 5 фотографий

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Ранее Факты ICTV писали, что cтудия Marvel представила официальный трейлер фильма Мстители: Финал.

Фото: elizabetholsenofficial, Super!