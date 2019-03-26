Песенный конкурс Евровидение 2019 могут перенести из Израиля в связи с конфликтом с сектором Газа.

Из-за конфликта Израиля с сектором Газа песенный конкурс Евровидение 2019 могут перенести в другую страну.

В СМИ Израиля заявляют о том, что такой вариант развития событий действительно возможен, поскольку недавно из сектора Газа выпустили ракету, которая упала приблизительно за 17 км от того места, где будут проводить Евровидение 2019.

Европейский вещательный союз заявил, что следит за ситуацией в стране и будет делать все возможное, чтобы обеспечить безопасность гостей и участников конкурса.

Перенести Евровидение 2019 готовы в случае начала масштабной военной операции или войны.

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К слову, организаторы показали фото главной сцены Евровидения 2019.

Источник: The Jerusalem post