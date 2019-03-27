Звезда Игры Престолов Софи Тернер рассказала о своем опыте однополых отношений.
Софи Тернер, сыгравшая Сансу Старк в Игре Престолов, рассказала об экспериментах в однополых отношениях. Она считает такой опыт абсолютно нормальным и говорит, что однополыми отношениями забавляются все.
– Я встретила достаточно ребят, чтобы знать, и я встретила довольно девушек, чтобы знать. Я не чувствую себя на 22. Я чувствую себя так, будто мне 27, 28 лет, – сказала актриса.
Софи Тернер уверена, что это часть взросления.
– Я люблю душу, а не гендер, – говорит девушка.
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К слову, участница группы Spice Girls Мелани Браун рассказала об интимной связи с коллегой по группе Джерри Холливелл (Хорнер).
Источник: E!News.
Фото: sophiet