Звезда Игры Престолов Софи Тернер рассказала о своем опыте однополых отношений.

Софи Тернер, сыгравшая Сансу Старк в Игре Престолов, рассказала об экспериментах в однополых отношениях. Она считает такой опыт абсолютно нормальным и говорит, что однополыми отношениями забавляются все.

– Я встретила достаточно ребят, чтобы знать, и я встретила довольно девушек, чтобы знать. Я не чувствую себя на 22. Я чувствую себя так, будто мне 27, 28 лет, – сказала актриса.

Софи Тернер уверена, что это часть взросления.

– Я люблю душу, а не гендер, – говорит девушка.

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К слову, участница группы Spice Girls Мелани Браун рассказала об интимной связи с коллегой по группе Джерри Холливелл (Хорнер).

Источник: E!News.

Фото: sophiet